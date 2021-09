JEFFERIES stuft Klöckner & Co auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co nach einer erhöhten operativen Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Ein Rekordjahr für den Stahlhändler setze sich fort mit einer erneuten Zielanhebung, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Montag. Er schätzt, dass der Marktkonsens im Gesamtjahr nun um 14 bis 17 Prozent steigen dürfte./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 05:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 05:56 / ET





