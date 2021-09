Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Klöckner & Co. Neue Gewinnprognose für 2021 Bei Klöckner & Co. läuft das Geschäft weiter besser als erwartet. „Während des dritten Quartals hat sich die positive Dynamik der Stahlpreise, insbesondere in den USA, weiter fortgesetzt”, meldet der Duisburger Stahlkonzern am Montag. Der Konzern …