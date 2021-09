CREDIT SUISSE stuft VODAFONE auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Jakob Bluestone

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,5

Kursziel alt: 1,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vodafone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Es gebe gleichwohl eine Reihe von Risiken, die nach Mai letzten Jahres zu einem erneuten Anstieg der Investitionen im Deutschlandgeschäft führen könnten, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. So sei die operative Dynamik in diesem Markt aktuell schwach. Unklar sei, inwieweit dies coronabedingt und damit temporär sei oder inwiefern strukturelle Grüne eine Rolle spielten. /la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 03:24 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.