Lufthansa straft Kritiker Lügen!

Was war nicht alles geschrieben worden über die größte deutsche Airline. In den vergangenen Monaten wurde bereits ein regelrechter Abgesang auf die Lufthansa gehalten. Zu düster sah die Zukunft des Kranichs während der Pandemie aus. Doch mittlerweile hat sich die Airline berappelt. Über eine Kapitalerhöhung sammelt die Lufthansa gerade über zwei Milliarden Euro ein und auch an der Börse macht der Kurs wieder von sich reden…

Schließlich springt die Lufthansa zu Beginn der neuen Handelswoche auf über 6,50 Euro. Das bedeutet gegenüber dem Freitagsschluss ein Plus von über fünf Prozent. Damit gewinnt die langfristige Trendwende an Konturen. Immerhin verläuft die Aktie seit Anfang 2018 in langfristigen Abwärtstrends und hat in dieser Zeit fast 80 Prozent an Wert eingebüßt. Doch seit etwas zwei Wochen kennen die Kurse nur eine Richtung: Nach oben…

Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? War das vielleicht die langfristige Trendwende?

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

