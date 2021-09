Ernährungssysteme haben die Macht, die "Vision einer besseren Welt zu verwirklichen", so der UN-Generalsekretär auf dem ersten Gipfel für Ernährungssysteme

New York (ots/PRNewswire) - In einer zusammenfassenden Aktionserklärung des

Vorsitzes forderte António Guterres einen tiefgreifenden Wandel der

Lebensmittelsysteme, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu

erreichen



Der UN-Generalsekretär hat die Welt auf dem ersten UN-Gipfel für

Ernährungssysteme dazu aufgerufen, ihre Versprechen für eine bessere Zukunft

durch Ernährungssysteme, die für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand

funktionieren, einzuhalten.





In einem zusammenfassenden Statement of Action (https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity) desVorsitzes rief UN-Generalsekretär António Guterres die Regierungen und Partnerdazu auf, die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen zur Erreichung der 17Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030 zu erfüllen."Während die Pandemie uns physisch auseinandergetrieben hat, haben uns dieVorbereitungen für diesen Gipfel zusammengebracht", sagte Guterres."Im Rahmen nationaler Dialoge brachten die Regierungen Unternehmen,Gemeinschaften und die Zivilgesellschaft zusammen, um Wege für die Zukunft derLebensmittelsysteme in 148 Ländern aufzuzeigen. Über 100.000 Menschen kamenzusammen, um Lösungen zu diskutieren und zu erörtern - viele davon werden nunauf diesem Gipfel vorgestellt."Guterres lobte den Gipfel dafür, dass er "den Weg zu Lebensmittelsystemen weist,die den globalen Aufschwung auf drei grundlegende Arten vorantreiben können. FürMenschen. Für den Planeten. Und für den Wohlstand."Während mehr als 90 Staats- und Regierungschefs ihre nationalen Strategien undVerpflichtungen vorlegten, zollte der Generalsekretär den Bauernfamilien,Hirten, Arbeitern, indigenen Völkern, Frauen und jungen Menschen Anerkennung:"Lassen Sie uns voneinander lernen - und uns gegenseitig inspirieren - wenn wirgemeinsam an der Verwirklichung der SDGs arbeiten."In der zusammenfassenden Aktionserklärung des Vorsitzes wird dargelegt, wieFortschritte in fünf Schlüsselbereichen zu einem globalen Wandel bei derVerwirklichung der SDGs führen und die grundlegenden Menschenrechte für alleMenschen sichern würden.Auf globaler Ebene werden die UN-Organisationen - die Ernährungs- undLandwirtschaftsorganisation (FAO), der Internationale Fonds fürlandwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und das Welternährungsprogramm (WFP) -gemeinsam eine systemweite Koordinierungsstelle der UN leiten, um die Arbeit desGipfels fortzusetzen und die Länder zusammen mit den residierenden Koordinatoren(RCs) und den UN-Länderteams (UNCTs) zu unterstützen.Der Generalsekretär wird dem Hochrangigen Politischen Forum jährlich einenBericht vorlegen, um die Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 2030 derVereinten Nationen zu überwachen, und alle zwei Jahre eine globaleBestandsaufnahme vornehmen.