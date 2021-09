Institutsvergütungsverordnung 4.0 final

DGAP-Media / 27.09.2021 / 14:08

Proportionalitätsprinzip bleibt gewahrt - neue Anforderungen für kleinere Banken und Asset Manager im Gruppenkontext

Veröffentlichung der Änderungsverordnung zur aktuellen Fassung der Institutsvergütungsverordnung (IVV 4.0) Frankfurt 27. September 2021. Am 24. September 2021 und damit noch unmittelbar vor der Bundestagswahl wurde die seit Jahresbeginn erwartete Änderungsverordnung der Institutsvergütungsverordnung in der aktuellen Fassung 4.0 (IVV 4.0) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die Finalisierung war überfällig. Nachdem im Januar 2021 bereits die wesentlichen Regelungen für die Umsetzung des sogenannten EU-Bankenpakets mit den Änderungen des Kreditwesengesetzes in Kraft getreten waren, war mit einer zeitnahen Umsetzung der ergänzenden Verordnungen gerechnet worden. Die jetzt veröffentlichten Neuregelungen haben ihren Ursprung in der Capital Requirements Regulation (CRR II) und Capital Requirements Directive (CRD V), deren erklärtes Ziel es ist, Risiken des Finanzsektors zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Finanzsektors zu stärken, auch im Hinblick auf künftige Krisen. Insbesondere die Vorgaben der CRD V waren unter anderem durch Änderungen am Kreditwesengesetz (KWG) und - für die vergütungsrelevanten Anforderungen - durch Änderungen an der Institutsvergütungsverordnung in nationales Recht umzusetzen. "Wie erwartet sind die jetzt veröffentlichten Neuerungen weniger einschneidend für große Kreditinstitute als in der letzten Neufassung der Institutsvergütungsverordnung", erklärt Petra Knab-Hägele, Senior Partnerin der Unternehmensberatung hkp/// group. Die Expertin für Vergütung im Finanzdienstleistungssektor verweist insbesondere auf Neuerungen, die besonders kleinere, nicht-bedeutende Institute und Kapitalverwaltungsgesellschaften betreffen und von diesen in ihren Konsequenzen nicht unterschätzt werden sollten. Nicht-bedeutende Institute und Kapitalverwaltungsgesellschaften im Fokus Von den Neuregelungen nicht berührt wird das Prinzip der Proportionalität: Nicht-bedeutende Institute - in der Regel solche mit einer Bilanzsumme unter 15 Mrd. EUR - müssen für Risikoträger nach wie vor nicht die strengen Anforderungen an die Vergütungsgestaltung für bedeutende Institute umsetzen.