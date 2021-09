CanaFarma meldet vollständigen Verkauf von erster Charge an Produkten von Winners Circle

NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER IN US-AMERIKANISCHEN NACHRICHTENDIENSTEN

Vancouver (British Columbia), 27. September 2021. CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) („CanaFarma“ oder das „Unternehmen“), ein Marktführer im Bereich markengeschützter Gesundheits- und Wellnessprodukte, gibt bekannt, dass sein strategischer Partner, Winners Circle Genetics Inc. („WCG“), seine erste Charge an Produkten seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung mit WCG abgeschlossen hat (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. August 2021).

Die erste Charge umfasste den Erwerb eines Bestandes seiner exotischen und eigenen Cannabissorten im Wert von etwa 185.000 $ durch WGC (durch die Nutzung seiner Betriebskapitalfazilität mit CanaFarma), wobei seine beiden bereits zuvor vermarkteten Sorten Peanut Butter & Jelly und Birkinz in weniger als sechs Wochen seit dem Erwerb des Bestandes vollständig ausverkauft waren. Die Produkte der neuesten Sorte von WGC, 1942, wurden später als die ersten beiden Sorten geliefert und kamen Anfang September in die Ausgabestellen. Die Verkäufe dieser Sorte haben sich bis dato ähnlich gut entwickelt wie jene der ersten beiden Sorten.

Vitaly Fargesen, SVP of Strategy von CanaFarma, fügte hinzu: „Wir freuen uns über den Erfolg dieser ersten Charge von Winners Circle. Die Tatsache, dass die Produkte in nur sechs Wochen ausverkauft waren, verdeutlicht die Qualität ihrer Produkte und stellt einen aufregenden Start unserer Beziehung zu Winners Circle dar.“

Über Winners Circle Genetics Inc.

Winners Circle Genetics ist eines der führenden Genetikunternehmen der Cannabisbranche. Die erstklassigen eigenen Premium-Cannabismarken von WCG haben die Branche mit ihren preisgekrönten Sorten im Sturm erobert.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.