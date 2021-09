DEUTSCHE BANK stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das Ende September auslaufende vierte Geschäftsquartal dürfte durchweg stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht Anfang November. Das Medizintechnikunternehmen sollte seine mehrfach angehobenen Jahresziele komfortabel erreichen./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 06:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.