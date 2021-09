Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DEUTSCHE BANK stuft Stellantis auf 'Buy' Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Bündnis werde stärker, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den Einstieg von Daimler in die …