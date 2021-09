Baader Investment Conference feiert 10-jähriges Jubiläum mit Teilnehmerrekord

Die Baader Investment Conference blickt in diesem Jahr auf ihr zehnjähriges Jubiläum und eine bereits zum zweiten Mal in Folge hybride Durchführung der Veranstaltung zurück. Mit insgesamt rund 800 Investoren aus 30 Ländern und etwa 230

präsentierenden Unternehmen zeichnet sich trotz der weiterhin bestehenden Covid-19-Beschränkungen eine konstant hohe Teilnehmerzahl ab.

Im Vergleich zum Vorjahr haben wieder weitaus mehr Teilnehmer die Möglichkeit wahrgenommen, an der Veranstaltung direkt vor Ort zu partizipieren. Insgesamt ist unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen auf eine erfolgreiche Konferenzwoche zurückzublicken, die sowohl den fachlichen als auch persönlichen Austausch ermöglicht hat.

"Ich habe die Meetings sehr genossen und war beeindruckt, wie gut die teilnehmenden Investoren bereits über unser Geschäft

informiert waren. Das lag weit über dem Niveau, welches wir normalerweise bei einem Unternehmensmeeting in solch einer frühen Phase sehen würden und zeigt, wie effektiv das Baader-Research ist", so Matthew Price, CFO der Global Fashion Group, eines der präsentierenden Unternehmen auf der diesjährigen Baader Investment Conference.

In über 3.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie rund 120 Forumspräsentationen haben die Unternehmen, darunter 23 aus dem DAX, 22 aus Österreich und 34 aus der Schweiz, den zahlreichen internationalen und lokalen Investoren einen

umfassenden Überblick über ihre jeweilige Unternehmensentwicklung gegeben und nutzten die Gelegenheit, die Gespräche und Kontakte weiter zu vertiefen.



Zusätzlich dazu fand der dritte Baader Small Cap Day am Freitag, 24. September, statt. Dieser ist inzwischen ein fester Bestandteil der Baader Investment Conference, was sich durch die ebenfalls ungebrochene Nachfrage bewiesen hat.