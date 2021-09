USA Aufträge für langlebige Güter steigen deutlich stärker als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.09.2021, 15:02 | | 30 0 | 0 27.09.2021, 15:02 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im August deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen lagen 1,8 Prozent höher als im Vormonat, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Es ist der vierte Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um lediglich 0,6 Prozent gerechnet. Bei den langlebigen Gütern handelt es sich um meist teure industriell gefertigte Waren wie Maschinen. Ohne den Transportsektor, zu dem etwa Flugzeuge zählen, erhöhten sich die Aufträge auf Monatssicht um 0,2 Prozent. Die zivilen Kapitalgüter ohne Flugzeuge, die von Analysten häufig als Richtschnur für die Investitionsneigung der Unternehmen betrachtet werden, stiegen um 0,5 Prozent./bgf/jsl/jha/







