VANCOUVER, BC — 27. September 2021 — Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) („Bam Bam“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Bureau of Land Management den Erhalt der Mitteilung über die Änderung eines Bohrstandortes in den bestehenden Lode Claims des Kupfer-Porphyr-Projekts Majuba Hill im Pershing County (Nevada) bestätigt hat.

Der Großteil der Arbeiten wird auf privaten Grundflächen durchgeführt, die Bam Bam gehören und die Bam Bam kontrolliert.

President und CEO Dave Greenway erklärt: „Diese Entwicklung bringt uns der Wiederaufnahme der Bohrungen in diesem vielversprechenden Projekt einen weiteren Schritt näher, und ich freue mich schon sehr darauf, wenn die Bohrgeräte wieder laufen.“

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

