Bekanntlich brach die Aktie des französischen Biotechunternehmens Valneva (WKN: A0MVJZ) vor kurzem heftig ein (wir berichteten). Grund hierfür war eine völlig überraschende Kündigung eines Liefervertrags mit der britischen Regierung. Diese Kündigung möchte die Gesellschaft nun gerichtlich prüfen lassen. Aber wie auch immer das Gericht am Ende entscheiden mag, es ist nicht kriegsentscheidend.Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Gesellschaft ging hervor aus dem Zusammenschluss der französischen Vivalis und der österreichischen Intercell. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten und verfügt über Produktionsstätten in Österreich, Schottland und Schweden sowie Niederlassungen in Frankreich, Kanada und den USA.