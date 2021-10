*** ADX - Monitor : adx0338 (wi) 20.Dez 00 12:39 Uhr ***Elektro/Handwerk/ZVEH/Elektrohandwerk verhalten optimistisch - Stimmung im Osten schlecht=Frankfurt/Main (ADX). Nach einem überwiegend positivenGeschäftsjahr 2000 ist die Stimmung bei den deutschenElektrohandwerkern hinsichtlich der künftigen Entwicklung verhaltenoptimistisch. Allerdings lägen «immer noch Welten» zwischen ost- undwestdeutschen Handwerksbetrieben, sagte der Hauptgeschäftsführer desZentralverbandes der Deutschen Elektrohandwerke (ZVEH), Heinz-WernerSchult, am Mittwoch in Frankfurt am Main. Nach aktuellenUmfrageergebnissen beurteilen im Osten noch immer 41,6 Prozent derBetriebe ihre Geschäftslage als schlecht, in den alten Ländernhingegen nur 14,2 Prozent.Mit Blick in die Zukunft sehen im Westen 14,4 Prozent der BetriebeSignale einer Trendwende, und 70 Prozent rechnen wenigstens mit einerStabilisierung. In den neuen Ländern teilen den Optimismus nur 6,6Prozent der Handwerksbetriebe. Bundesweit bewertete jedoch dieüberwiegende Mehrheit (78,5 Prozent) die Geschäftsentwicklung imauslaufenden Jahr als gut oder befriedigend. (folgt ausführlich) ++kan/hoe