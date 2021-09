FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinne am deutschen Aktienmarkt sind am Montag im Handelsverlauf etwas abgeschmolzen. Mit dem Ausgang der Bundestagswahl sei zwar das größte Schreckgespenst der Investoren eines Linksrucks in Deutschland vertrieben, hieß es am Markt. Doch die Anleger stellten sich nunmehr auf längere Koalitionsverhandlungen ein. In den kommenden Tagen sei mit stärkeren Kursschwankungen zu rechnen, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Er sieht auch die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande als weiter schwelenden Belastungsfaktor für die Märkte.

Der Dax stand am Montagnachmittag noch 0,27 Prozent im Plus bei 15 573,59 Zählern, nachdem er in der Frühe noch die Mark von 15 700 Punkten zurückerobert hatte. Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte dämmte seine Gewinne auf 0,23 Prozent bei 35 365,41 Punkten ein. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , verzeichnete zuletzt nur noch ein dünnes Plus.