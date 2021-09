Pinterest richtet zweites globales Creators Festival am 20. Oktober aus

SAN FRANCISCO, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Pinterest (NYSE: PINS) gibt heute bekannt, dass es am Mittwoch, den 20. Oktober 2021, sein zweites globales Creator Festival in diesem Jahr veranstalten wird.

Creator und Special Guests werden das Festival unter dem Motto „Make it here" als Headliner präsentieren und die neuesten Produkte und Experiences der Inspirationsmarke für die nächste Generation von Creatorn teilen

Mit Inhalten und Themen, die von Creators inspiriert wurden, wird die virtuelle Veranstaltung internationale Talente, aufstrebende Top-Creators, Pinterest-Führungskräfte und Special Guests präsentieren, die die neuesten Creator-Produkte, Funktionen und Nutzererfahrungen des Unternehmens ankündigen. Pinterest richtet das Festival in Ländern weltweit aus, darunter USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Deutschland und Frankreich.

„Pinterest gestaltet eine Zukunft für Creators, die sich auf Inspiration statt Unterhaltung fokussieren und ihr Publikum in einem ansprechenden, positiven und motivierenden Umfeld erreichen wollen. Diese besondere Veranstaltung ist der Beginn einer neuen Ära für Creators, und wir werden die neuesten Produkte und Funktionen vorstellen, die sie benötigen, um sinnvolle Interaktionen mit ihren Communities zu schaffen", sagte Aya Kanai, Head of Content and Creator Partnerships bei Pinterest. „Was das Festival so besonders macht, ist, dass wir Creators eine Bühne geben, um über unsere neuen Produkte zu sprechen, Anleitungen zu teilen und anderen Creators zu helfen, auf der Plattform erfolgreich zu sein."

Die einstündige Live-Streaming-Veranstaltung wird eine Reihe von Themen behandeln, darunter Tipps zum Aufbau eines inspirierten Publikums, die Einführung einer Marke, die Erstellung hochwertiger Inhalte, die ein sinnvolles Engagement fördern, die Monetarisierung von Inhalten und die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich mentale Gesundheit, insbesondere auch unter Creators selbst.

„Das Pinterest Creator Festival wird ergründen, was es wirklich bedeutet, als Creator Erfolg zu haben und warum Pinterest der beste Ort dafür ist", sagt Colleen Stauffer, Global Head of Creator Marketing bei Pinterest. „Wir werden uns anschauen, warum Pinterest sich von jeder anderen Plattform unterscheidet und wir hören Erfolgsgeschichten und Ratschläge direkt von Creatorn, die es bereits auf der Plattform geschafft haben."