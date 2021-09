DAX – Wahlausgang übt positive Wirkung auf die Börse aus

Wechselbad der Gefühle: Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche ein kräftiges Ab und Auf erlebt, unter dem Strich blieb überwiegend ein moderates Plus. Zu Beginn der Handelswoche hatten die Sorgen um den chinesischen Immobilienkonzern Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche ein kräftiges Ab und Auf erlebt, unter dem Strich blieb überwiegend ein moderates Plus. Zu Beginn der Handelswoche hatten die Sorgen um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande beziehungsweise um die möglichen Folgen eines Zusammenbruchs für die Finanzstabilität Chinas zu massiven Kursverlusten geführt. Einige Beobachter äußerten sich allerdings dahingehend, dass die Evergrande-Krise letztlich ein Ventil gewesen sei, um die aufgestauten Konjunktursorgen und Korrekturerwartungen an den Märkten abzubauen. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München , vor.

Im weiteren Wochenverlauf zogen die Kurse dann wieder merklich an. Hierzu trug auch das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed bei. Diese hatte an Zinssatz und Umfang der Wertpapierkäufe nichts geändert, aber signalisiert, dass letztere demnächst zurückgefahren würden. Die Anleger begrüßten das weiterhin „billige Geld“ ebenso wie die klare Kommunikation. Am Freitag ging es abermals abwärts, vor der Bundestagswahl hielten sich die Anleger zurück.