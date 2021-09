Der jüngste Kursrutsch der Verbio Aktie von 57,10 Euro auf 46,10 Euro wurde recht schnell egalisiert. Vor allem das starke Minus am 22. September konnte Verbios Aktienkurs schon am Tag darauf wieder kompensieren und damit Trendwenderisiken - zumindest vorerst - aus dem Weg gehen. Doch die Kursentwicklung am heutigen Montag bringt diese wieder auf den Tisch, denn erneut scheitert der Aktienkurs des Biokraftstoff-Konzerns an einer ...