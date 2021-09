NEW YORK (dpa-AFX) - Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird wohl ohne einen Beitrag Afghanistans zu Ende gehen. Auf der am Montag von den Vereinten Nationen in New York veröffentlichten aktualisierten Rednerliste war Afghanistan nicht mehr aufgeführt. Zuvor war stets angegeben gewesen, dass ein Vertreter des Landes als letzter der 193 Mitgliedsstaaten zum Abschluss der UN-Generaldebatte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) sprechen sollte.

Wer dieser Vertreter sein sollte, darüber hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Noch am Freitag hatte ein UN-Sprecher betont, dass der offiziell als Sprecher für das Land eingetragene Vertreter der bisherige Botschafter bei den Vereinten Nationen, Ghulam Isaczai, sei.