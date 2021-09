Die anfängliche Euphorie über das Aus für eine Rot-Grün-Rote Regierung war wie das Kursplus im Deutschen Aktienindex von 150 Punkten schnell wieder verflogen.

Die erste positive Reaktion dürfte damit hauptsächlich auf das Konto derer gegangen sein, die dieses Risikoszenario vor dem Wochenende noch eingepreist hatten.



Trotz des Wahlsieges der Scholz-SPD ist noch lange nicht sicher, wie die neue Bundesregierung aussehen wird. Sieger der Wahl sind die Grünen und die FDP, sie werden wohl den neuen Kanzler krönen. Auch wenn eine Ampel für den Moment sehr viel wahrscheinlicher erscheint als eine Jamaika-Koalition, am Ende wird der das Rennen machen, der diesen beiden mehr anbietet, um so viel wie möglich aus dem Wahlprogramm umzusetzen. Dann könnte in der Tat noch die Stunde des Verlierers Laschet schlagen, der als Pragmatiker gilt und seine Kompromissbereitschaft bereits angedeutet hat.



Alles in allem dürfte die Beteiligung von FDP und Grünen in der Regierung eine Mischung aus staatlichen und marktgesteuerten Mechanismen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, größere öffentliche Investitionen weitestgehend innerhalb der Grenzen der Schuldenbremse und ein paar große Ministerposten für beide beinhalten. Für die Börse dürfte es am Ende dann nicht mehr den großen Unterschied machen, ob der Dirigent dieses Orchesters die SPD oder doch die Union ist.



Parallel dazu entwickelt sich an der Börse mit einer drohenden weltweiten Energieknappheit allerdings ein wirklicher Krisenherd. Die Szenen, die sich am Wochenende in Großbritannien abspielten, erinnerten an die 1970er Jahre, als die Autofahrer an den Tankstellen Schlange standen, weil sie einen Treibstoffmangel befürchteten. Dabei ist die Panik an den Zapfsäulen nur der Nebenkriegsschauplatz. Die Erdgaspreise in Europa und auf der ganzen Welt sind in die Höhe geschnellt, was quasi wie eine zusätzliche Steuer zu höheren kräftigen Nachzahlungen bei den Verbrauchern führen könnte. Ölpreise und Öl-Aktien legen heute kräftig zu, die Rally dürfte damit noch lange nicht beendet sein.