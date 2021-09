Die Kursentwicklung von Green Thumb Industries war in den letzten Monaten von einer kräftigen Korrektur geprägt.

Die schwierige Gemengelage der vergangenen Monate manifestierte sich kürzlich im Absacken des Aktienkurses in Richtung 25 US-Dollar. Diese eminent wichtige Unterstützungszone stand zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 15.09.) im Fokus des Handelsgeschehens und drohte damals nachhaltig unterschritten zu werden…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 25 US-Dollar im Fokus. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich derzeit auch die ansteigende 200-Tage-Linie. Sollte es für die Aktie deutlich unter den Bereich von 25 US-Dollar gehen, wäre das ein herber charttechnischer Rückschlag. Das dann daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie noch einmal bis in den Bereich von 21 / 20 US-Dollar führen. Die Bewegung ist allerdings bereits überverkauft. Gegenbewegungen wären daher jederzeit möglich. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie die Aktie wieder über die 30 US-Dollar führen können.[…] Kurzum. Green Thumb Industries legte ansprechende Quartalszahlen vor. Der Einfluss auf die Kursentwicklung blieb allerdings begrenzt. Um aus charttechnischer Sicht nicht weiter in Bedrängnis zu geraten, muss die Aktie die Zone 25 US-Dollar verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 21 / 20 US-Dollar drohen. Um für eine Entlastung zu sorgen, muss Green Thumb Industries zurück über die 30 US-Dollar.“

In der Folgezeit nahm der Druck auf die 25er Unterstützung zu. Von fundamentaler Seite gab es zuletzt keine Entlastung. Der Cannabis-Sektor insgesamt schwächelt.

Und so kam es wie es kommen musste, die Aktie tauchte unter die 25 US-Dollar ab. Damit schien der Weg in Richtung 21 / 20 US-Dollar frei zu sein. Doch noch einmal konnte Green Thumb Industries die Ausdehnung des Korrekturszenarios abwenden.

In den letzten Handelstagen sendete die Aktie ein Lebenszeichen und initiierte eine Erholung. Mit dem Bereich von 28 US-Dollar steht die Erholung und damit die Green-Thumb- Industries-Aktie nun vor einer ersten Bewährungsprobe. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 28 US-Dollar würde der Erholung Nachdruck und Relevanz verleihen.

Noch wichtiger wäre es allerdings, wenn es Green Thumb Industries im Nachgang gelingen würde, den Vorstoß über die 30 US-Dollar zu ziehen. Auf der Unterseite ist der Sachverhalt klar – deutlich unter die 25 US-Dollar darf es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.