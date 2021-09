Paris (ots/PRNewswire) - Ein jahrhundertealter Weinberg mit einer

außergewöhnlichen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft



Die Geschichte des Château Quintus ist mit der von Saint-Emilion verwoben, einem

der ältesten Weinanbaugebiete in der französischen Region. Quintus befindet sich

auf der Hochebene einer Kalkstein-Landspitze (in 62 Meter Seehöhe) und bietet

eine atemberaubende 360-Grad Sicht auf das Dordogne-Tal. Seine Topografie, eine

stolze Hochebene mit in Richtung Norden, Westen und Süden geneigten Hängen,

umfasst eine unglaubliche Vielfalt an Mikroklimata und Kalksteinböden, aus denen

sich feinste Merlot und Cabernet Franc Rebsorten entwickeln.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://ww

w.multivu.com/players/uk/8959451-chateau-quintus-grows-with-the-acquisition-of-c

hateau-grand-pontet/







Jahr seinen 10. Vintage, den äußerst beliebten Jahrgang 2020.



Die gallorömischen Bewohner der Region, die die Weingärten von Saint-Emilion

anlegten, nannten ihren fünften Sohn traditionell Quintus (auf Lateinisch: "der

Fünfte"). In Domaine Clarence Dillon würdigte man die Vorfahren, indem man

seinen 5. ersten Wein, Quintus nannte; dieser findet ganz selbstverständlich

Platz neben den 4 auserlesenen Rot- und Weißweinen von Château Haut-Brion und

Château La Mission Haut-Brion.



Ausdehnung des Château Quintus durch den Erwerb von Château Grand-Pontet



Château Quintus erwirbt Château Grand-Pontet , einen Grand Cru Classé in einer

einzigartigen Lage, nur wenige Meter vom berühmten Dorf Saint-Emilion entfernt

und nur 1 km nördlich seiner heutigen Grundstücke. Das Weingut ist umgeben von

drei namhaften Premiers Grands Crus Classés : Châteaux Canon, Clos Fourtet und

Beauséjour Bécot , die auf dem westlichen Hochplateau von Saint-Emilion liegen.



Mit diesen neuen Parzellen entwickelt sich Quintus mit einer Fläche von 45

Hektar (111 Morgen), von denen 42 Hektar (104 Morgen) der Weinherstellung

gewidmet sind, zu einem der größten Weingüter von Saint-Emilion . Das berühmte,

historisch auf der rechten Seite des Flusses liegende Grundstück bietet den

ÖnologInnen zahlreiche neue Möglichkeiten, eine Reihe exquisiter Weine

herzustellen.



Grand-Pontet und die beiden vorherigen Anwesen, die vor mehr als einem Jahrzehnt

zusammengelegt wurden, um Château Quintus zu bilden, sind unter den ältesten und

bedeutendsten Anbaugebieten von Saint-Emilion; die drei Anwesen waren im

historischen Weinführer Féret, der zwischen 1908 und 1949 herausgegeben wurde,

als Premier Cru von Saint-Emilion aufgeführt." Seite 2 ► Seite 1 von 3



Château Quintus , das im Jahr 2011 gegründet wurde, präsentierte im vergangenenJahr seinen 10. Vintage, den äußerst beliebten Jahrgang 2020.Die gallorömischen Bewohner der Region, die die Weingärten von Saint-Emilionanlegten, nannten ihren fünften Sohn traditionell Quintus (auf Lateinisch: "derFünfte"). In Domaine Clarence Dillon würdigte man die Vorfahren, indem manseinen 5. ersten Wein, Quintus nannte; dieser findet ganz selbstverständlichPlatz neben den 4 auserlesenen Rot- und Weißweinen von Château Haut-Brion undChâteau La Mission Haut-Brion.Ausdehnung des Château Quintus durch den Erwerb von Château Grand-PontetChâteau Quintus erwirbt Château Grand-Pontet , einen Grand Cru Classé in einereinzigartigen Lage, nur wenige Meter vom berühmten Dorf Saint-Emilion entferntund nur 1 km nördlich seiner heutigen Grundstücke. Das Weingut ist umgeben vondrei namhaften Premiers Grands Crus Classés : Châteaux Canon, Clos Fourtet undBeauséjour Bécot , die auf dem westlichen Hochplateau von Saint-Emilion liegen.Mit diesen neuen Parzellen entwickelt sich Quintus mit einer Fläche von 45Hektar (111 Morgen), von denen 42 Hektar (104 Morgen) der Weinherstellunggewidmet sind, zu einem der größten Weingüter von Saint-Emilion . Das berühmte,historisch auf der rechten Seite des Flusses liegende Grundstück bietet denÖnologInnen zahlreiche neue Möglichkeiten, eine Reihe exquisiter Weineherzustellen.Grand-Pontet und die beiden vorherigen Anwesen, die vor mehr als einem Jahrzehntzusammengelegt wurden, um Château Quintus zu bilden, sind unter den ältesten undbedeutendsten Anbaugebieten von Saint-Emilion; die drei Anwesen waren imhistorischen Weinführer Féret, der zwischen 1908 und 1949 herausgegeben wurde,als Premier Cru von Saint-Emilion aufgeführt."