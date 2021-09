Alpha Esports Tech erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien in den USA

Alpha Esports Tech notiert auch an der CSE unter dem Kürzel ALPA und an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 9HN

27. September 2021. Vancouver, B.C. - Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FSE: 9HN), (OTC PINK: APETF) („Alpha“ oder das „Unternehmen“), ein auf die neuen Märkte Esports, mobiles Gaming, Commerce, Blockchain und hohe Wachstumschancen spezialisiertes Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind. Die Stammaktien des Unternehmens notieren in den USA am OTC Venture Market unter dem Kürzel „APETF“.

DTC ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation, einer US-Firma, die für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle fungiert und für die Abrechnung der getätigten Geschäfte zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch DTC zugelassen sind, gelten als „DTC-berechtigt“. Das elektronische Verfahren zum Clearing von Wertpapieren beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barmitteln und somit den Abwicklungsprozess für Anleger und Broker, wodurch Aktien über eine viel größere Auswahl an Brokerfirmen gehandelt werden können.

Neben der Notierung am OTC Venture Market in den Vereinigten Staaten werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol „ALPA“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel „9HN“ gehandelt.

„Der Erhalt der DTC-Berechtigung ist ein wichtiger Meilenstein für Alpha Esports und steht für unser Engagement, unsere Investorenbasis zu erweitern und gleichzeitig die Effizienz und Zugänglichkeit zu verbessern“, freut sich der interimistische Chief Executive Officer Matthew Schmidt. „Durch die DTC kann Alpha seine Reichweite auf einen größeren Teil der globalen Anlegergemeinschaft ausdehnen und zugleich einen effizienteren und nahtloseren Handelsprozess bieten.“

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.