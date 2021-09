Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete „Rösselsprung“ zu allen vier gelben Zielbereichen (15812, 15045, 16030 sowie bisher 15017) ist – in Verbindung mit der flachen grauen 0-b-Linie - ein starker Frühindikator für eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite. Die Marke „Partyalarm“ wurde damit ausgelöst und die sommerliche Seitwärtsphase kann aus wellentechnischer Sicht im DAX bereits beendet sein, auch wenn die Korrektur im DJI noch nicht vollständig abgearbeitet zu sein scheint.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C (bisher 16030).In der impulsiven lila 5 hat die orangener 3 bisher 16030 erreicht (lila 1=13294, lila 2=13006, lila 3=16030, lila 4=15017, lila 5 bisher 15706). Der im vierten gelben „Rösselsprung“-Zielbereich („Partyalarm“) bei 15017 gestartete und impulsiv interpretierbare Anstieg (blaue i=15154, blaue ii=15127, blaue iii=15395, blaue iv=15223, orangene i=15706, orangene ii bisher 15550, eventuell laufende orangene iii mit Mindestziel 15754, 100er Ziel 16034, 161er Ziel 16333 – graue Fibos) kann als deutlicher Hinweis auf eine sich fortsetzende orangene 3 („Wahl-Party“) gewertet werden. Diese sollte idealerweise die 100er Ausdehnung bei 16173 oder sogar die 161er Ausdehnung bei 19170 (orangene Fibos) erreichen (blauer Pfad).Das nicht abgearbeitete Korrekturziel im DJI lässt die orangene 3 eher knapp oberhalb 16173 erwarten. Für die anschliessend anstehende orangene 4 steht erneut der Rücklauf zum 23er RT („2. Partyalarm“; derzeit 14919 - hellblaue Fibos) im Raum. Die fehlende orangene 5 wäre ein ideales Momentum für die Jahresendrallye.Unterhalb der flachen grauen 0-b-Linie bleibt als starker Alternativcount weiterhin der Abschluss einer lila Alt: 5/grünen Alt: 1 bzw. orangenen Alt: 3 bei 16030 gültig. Im Rahmen einer laufenden grünen Alt: 2 bzw. orangenen Alt: 4 (bisher 15017; rote W=15621, rote X=16007, laufende rote Alt: Y bisher 15017 mit blauer Alt: a=15017, blauer Alt: b bisher 15719 sowie eventuell gestarteter blauer Alt: c bisher 15550) ist ein Rücklauf zum 23er RT (derzeit 14919 - hellblaue Fibos) Pflicht. Im Rahmen der grünen Alt: 2 wäre zudem ein Abarbeiten des 38er RTs bei 14232 erstrebenswert. Die grüne Alt: 3 bzw. orangene Alt: 5 sollte dann erneut ein Hoch oberhalb 16030 markieren (hellgrüner Pfad).In der lila 5 läuft – analog zur orangenen 3 aus der impulsiven Interpretation - vermutlich noch die orangene C. Diese kann oberhalb 16030 die lila 5/schwarze 1 oder aber erst die blaue W als Zigzag beenden.Sollte dagegen bei 16030 bereits die blaue Alt: W markiert worden sein, so läge das 23er Mindestziel einer blauen Alt: X bei 14279 (hellgrüne Fibos). Die anschliessende blaue Y ist oberhalb 16030 zu erwarten.Der DAX hat in der sommerlichen Seitwärtsphase ein „Rösselsprung“-Muster komplettiert und damit den Grundstein für eine nachhaltige Ausdehnung auf der Oberseite gelegt. Mit den nächsten grösseren Bewegungen sollten DAX und DJI Farbe bekennen und sich für ein impulsives oder korrektives Muster entscheiden. In beiden Indizes ist eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite zu erwarten.