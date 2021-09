Ericsson stellt neuen Unternehmenszweck und Vision zu den Möglichkeiten der grenzenlosen Vernetzung vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die weltweite Bedeutung von Mobilfunk führt zu einem neuen Schub an

Innovationen der nächsten Generation, um den akuten Herausforderungen unseres

Planeten zu begegnen.

- Ericsson befasst sich im Rahmen seines neuen Unternehmenszwecks und der Vision

mit seiner Rolle bei diesen Entwicklungen und beschreibt die positiven

Auswirkungen grenzenloser Vernetzung auf Menschen, Unternehmen und die Welt.

- Ericsson veröffentlicht Inhalte zur Zukunft der grenzenlosen Vernetzung in

Print sowie in digitalen Medien.



Weltweit vollzieht sich ein grundlegender Technologiewandel. Ericsson (NASDAQ:

ERIC) prognostiziert bis zum Jahr 2026 3,5 Milliarden 5G-Nutzer*Innen und eine

Netzabdeckung von 60 Prozent der Weltbevölkerung. Dieser technologische Wandel

wird eine völlig neue Innovationswelle auslösen, um einige der dringendsten

Probleme unserer Welt zu begegnen.





In diesem Kontext stellt Ericsson heute seinen neuen Unternehmenszweck und seineVision zu den Möglichkeiten der grenzenlosen Vernetzung vor:- Unser Unternehmenszweck: Verbindungen schaffen, die das Unvorstellbare möglichmachen- Unsere Vision : eine Welt, in der grenzenlose Vernetzung das Leben verbessert,die Wirtschaft neu definiert und eine nachhaltige Zukunft ermöglicht"Seit fast 150 Jahren hat unsere Technologie nahezu jeden Bereich derGesellschaft verändert", so Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson. "Dievon Ericsson errichteten Netze haben bereits Milliarden von Menschen miteinanderverbunden, künftig werden sie nahezu jeden und alles miteinander vernetzen. DieÄra der hypervernetzten Welt wird dazu beitragen, große globaleHerausforderungen wie den Klimawandel und die digitale Integration zubewältigen."Ekholm weiter: "Unser neuer Unternehmenszweck und unsere Vision haben ihrFundament in den Unternehmenswerten Respekt, Professionalität, Beharrlichkeitund Integrität. Wir setzen weiterhin auf die Förderung einer Kultur derIntegrität, indem wir unsere Werte in sämtliche Arbeitsabläufe einbinden. Diesewichtige Aufgabe setzen wir fort und wir verpflichten uns, in unserer Beziehungzu unseren Mitarbeiter*Innen, Kund*Innen und Stakeholdern für mehrVerantwortlichkeit, Vertrauen und Respekt zu sorgen und gleichzeitig dennachhaltigen Erfolg des Unternehmens in der Zukunft zu sichern."Vernetzung als positive Kraft in der GesellschaftDie Vernetzung von Milliarden von Menschen hat zahllose soziale undwirtschaftliche Vorteile mit sich gebracht. Untersuchungen von Ericsson zeigen