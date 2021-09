Fisher Investments unterstützt nun über 100.000 Kunden weltweit

Wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die langfristige Mission erreicht

CAMAS, Wash, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments — die in den USA ansässige Muttergesellschaft von Grüner Fisher Investments — hat jüngst die Marke von 100.000 Kunden weltweit geknackt, die sich über ihre vier Hauptgeschäftsbereiche verteilen: US-Privatkunden, Institutionelle Kunden, Internationale Privatkunden und 401(k)-Vorsorgelösungen. Grüner Fisher hat mit der langjährigen Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz und einem starken Wachstum dazu beigetragen. Grüner Fisher gehört zu den größten 3 Vermögensverwaltern (Handelsblatt 29.07.2021) und die Qualität der Vermögensverwaltung und des Kundenservices werden regelmäßig in der Fachpresse mit Spitzenplätzen ausgezeichnet. Dazu gehört die Anerkennung als Branchensieger bei den meistempfohlenen Vermögensverwaltern (F.A.Z. 11/2020) und als Nr. 1 der Vermögensverwalter in der Beratungsqualität (Private Banking Magazin 03/2021). Focus Money listet Grüner Fisher im Test der unabhängigen Vermögensverwalter als „herausragend" auf einem Spitzenplatz (Test 48/2020). GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019) und als "Great Place to Work" (2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet.

Die Einbindung in den globalen Fisher-Investments-Konzern hat erheblich zu diesen Erfolgen beigetragen. Fisher Investments wurde 1979 gegründet und stellt institutionellen Kunden seither eine einzigartige Strategie für Small-Cap-Value-Aktien zur Verfügung. Mitte der 1990er-Jahre weitete das Unternehmen sein Angebot an institutioneller Expertise und entsprechenden Dienstleistungen auch auf wohlhabende Investoren aus den USA aus. Ab dem Jahr 2000 setzte die Private Client Group von Fisher Investments ihre Expansion im Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland, Frankreich, Irland, Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern, aber auch Australien und Japan fort.

Anlässlich des Erreichens dieses Meilensteins sagte Ken Fisher, Gründer, Executive Chairman und Co-Chief Investment Officer von Fisher Investments: „Wir fühlen uns geehrt, dass uns so viele Kunden die Verwaltung ihrer Investments anvertrauen. Dies ist eine enorme Herausforderung, die wir sehr ernst nehmen, indem wir die Interessen unserer Kunden stets an die erste Stelle setzen. Das Erreichen dieses Meilensteins ist ein Ausdruck unserer engagierten Belegschaft, die unseren Kunden tagtäglich mit Integrität und Zielstrebigkeit Investmentlösungen bereitstellt."