FuelCell Energy als strong buy!? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.09.2021, 18:32 | | 34 0 27.09.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de FuelCell Energy-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund elf Prozent freuen. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Geht es bei FuelCell Energy jetzt so richtig los? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Mit dem Anstieg auf 7,77 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 7,54 USD diesen Hochpunkt. FuelCell Energy gehört damit auf jede Watchlist. Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Schließlich steht dieser Indikator bei 8,92 USD und deutet damit eher Kursverluste an. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll. Fazit: Diese FuelCell Energy-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.

