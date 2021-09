Valneva MUSS jetzt liefern! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.09.2021, 18:48 | | 50 0 27.09.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Valneva setzt sich die am Freitag eingeleitete Talfahrt auch heute weiter fort. Dabei sah es in der vergangenen Woche zunächst so gut aus, als die Aktie ausgehend vom Tief am Dienstag bei 10,60 bis kurz vor die 15-Euro-Marke nach oben sprangen. In der Spitze verbesserte sich Valneva um 40 Prozent in nur 48 Stunden! Doch am Freitag gingen die Kurse dann über acht Prozent in den Keller und heute geht es weitere drei Prozent nach unten… Hoffnung macht dabei der baldige Quartalswechsel. Denn Valneva hatte für das vierte Quartal die Ergebnisse der derzeit laufenden Phase-III-Studie angekündigt. Sollten die Resultate tatsächlich vielversprechend sein, dürfte Valneva durch die Decke. Denn angesichts der Methodik, die sich durch die bekannte Tot-Viren Impfung massiv von den neuartigen mRNA-Impfstoffen unterscheidet, dürfte der Markt für Valneva gigantisch sein. Tipp für Anleger: Unbedingt dabei sein oder lieber “Finger weg”? Diese Frage dürften sich viele Anleger gerade stellen. Daher haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem exklusiven eBook für Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

