BioNTech: Jetzt wird es echt eng…

BioNTech erlebt derzeit eine regelrechte Achterbahnfahrt. Zunächst gab die US-Regierung bekannt, dass eine Auffrischungsimpfung für jedermann angeboten wird. Dann steuerte die Gesundheitsbehörde FDA dagegen und sprach nur von einer Booster-Impfung für Über-65jährige und Risikogruppen. Doch auch an der Börse ging es für den Impfstoff-Giganten in den vergangenen Tagen Hin und Her, sodass es jetzt echt brenzlig werden könnte…

Denn noch am Donnerstag notierte der Kurs in der Spitze bei 360 US-Dollar, ehe es am Freitag um über 5,5 Prozent nach unten ging. Heute setzt der Kurs weitere drei Prozent zurück und dürfte den Handel so niedrig wie noch nie im September beenden. Damit geht es in den nächsten Tagen um einen Test der charttechnischen Unterstützung im Bereich von 320 US-Dollar. Diese Marke hat zuletzt immer wieder Rückendeckung geboten, sollte also tunlichst verteidigt werden…

Fazit: Ist das jetzt eine gute Kaufgelegenheit bei BioNTech? Oder der Beginn langfristiger Abwärtstrends? Angesichts der hochspannenden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.