Slowenien gibt seine 2021 Michelin-Sterne bekannt

LJUBLJANA, Slowenien, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Der renommierte Restaurantführer gab die Auswahl der Restaurants bekannt, die in der neuesten Ausgabe des Jahres 2021 vertreten sind. Die Michelin-Inspektoren vergaben bei ihrer zweiten Bewertung in Slowenien einem Restaurant zwei Sterne und sechs slowenische Restaurants erhielten einen Stern. Das Restaurant Gostišče Grič reiht sich in die Liste der MICHELIN-Sterne-Restaurants ein. In der Kategorie Bib Gourmand sind sieben Restaurants vertreten, und 39 Restaurants wurden mit dem Michelin-Teller ausgezeichnet. Auch in der Kategorie Nachhaltigkeit wurde die slowenische Gastronomie ausgezeichnet: gleich sechs Restaurants erhielten den Michelin Green Star. In der zweiten Ausgabe des MICHELIN GUIDE SLOVENIA sind somit insgesamt 53 Restaurants vertreten.

Die Würdigung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der slowenischen Gastronomie und die zusätzlichen Anstrengungen, die unternommen werden, um den Ruf der Exzellenz auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Der Michelin-Führer 2021 ist eine wichtige Auszeichnung, die dem slowenischen Tourismus förderlich sein wird.