Die von Abris unterstützte Global Technical Group erwirbt Lummetry.AI

GTS wurde 2007 gegründet und besteht aus zwei Geschäftsbereichen, die Softwarelösungen für die Sicherheitsbranche anbieten, darunter fortschrittliche IoT-Lösungen, Gebäudetechnologien, Engineering, Automatisierung und Energieeffizienz, Facility Management und technische Wartung. GTS ist einer der größten Akteure in diesem Sektor in Rumänien und zählt die meisten der größten Banken, Ölgesellschaften, Einkaufszentren, Einzelhändler und internationalen Produktions- und Vertriebsunternehmen zu seinen Kunden.

Abris investierte 2019 in das Unternehmen mit dem Ziel, den Innovationsprozess zu beschleunigen und die Grundlagen für eine internationale Expansion zu schaffen.

Adrian Stanculescu, Partner bei Abris, kommentierte:

„Die Übernahme von Lummetry.AI ist der nächste spannende Schritt in der Wachstumsgeschichte von GTS. Das Geschäft hat in den letzten fünf Jahren bereits eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von fast 50 % erzielt, und wir gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten fünf Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen werden. Die Kombination dieser beiden Teams wird uns helfen, unser Angebot für unsere Kunden weiter zu verbessern und unsere marktführende Position auszubauen.

Lummetry.AI bietet Lösungen an, die als KI-„Engines" arbeiten, die sich in bestehende IT-Tools, Sicherheits- und Videoüberwachungsinfrastrukturen integrieren und die Plattformen in Lösungen verwandeln, die in der Lage sind, mehrere Videoströme und große Datenmengen automatisch zu verarbeiten. Das Unternehmen ergänzt GTS durch seine Fähigkeiten bei der Entwicklung, Implementierung und Wartung von Softwareplattformen für die Verwaltung von Sicherheitssystemen sowie durch eine Erfolgsbilanz erfolgreicher Projekte und ein Team mit fortgeschrittenem Fachwissen auf dem Gebiet der KI.