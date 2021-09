Evotec: Heute beginnt der Ausverkauf!

Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Evotec-Aktionären zu sehen. So büßt der Kurs satte rund vier Prozent ein. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 41,26 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn nun kann quasi jederzeit eine neue Verkaufswelle losgetreten werden. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund null Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieses wichtige Tief wurde bei 41,14 EUR gefunden. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Download-Tipp: Zur anstehenden Bundestagswahl möchten wir Ihnen Aktien präsentieren, die nach der Wahl die größten Gewinnchancen haben. Dieses exklusive eBook können Sie hier kostenlos abrufen.

Schnäppchenjäger, die von Evotec überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

Fazit: Diese Evotec-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen können.