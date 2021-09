Architekt einer Mehrheit / Kommentar zu den Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl von Angela Wefers

Berlin (ots) - Kanzler wird in Deutschland, wer eine Mehrheit im Bundestag hinter sich bringt - nicht zwangsläufig der Kandidat aus der stärksten Fraktion. Wem dies gelingt, ist am Tag nach der Bundestagswahl offen. Es wird noch eine Weile spannend bleiben. Der Wahlsieger Olaf Scholz (SPD) erhebt Anspruch auf Führung der nächsten Regierung. Der von den Wählern deutlich gerupfte, nun knapp dahinter platzierte Armin Laschet (CDU) steht für ein neues Regierungsbündnis bereit. Nahezu sicher ist, dass Grüne und FDP der neuen Regierung angehören werden. Sowohl eine Ampel-Koalition unter SPD-Führung als auch eine von der Union angeführte Jamaika-Koalition sind rechnerisch möglich. Beide halten sich beide Optionen offen. Die Grünen neigen einem Bündnis mit der SPD zu, die FDP einem mit der Union, weil sie dort jeweils größere inhaltliche Überschneidungen der Wahlprogramme finden. Eine Dreierkoalition in der künftigen Bundesregierung ist weitgehend gesetzt. Der Regierungswille ist bei Grünen und FDP ausgeprägt. Die FDP wird nach der gescheiterten Sondierung über eine Jamaika-Koalition im Bund nach der Wahl 2017 nicht noch einmal begründen können, warum sie eine politische Gestaltungsmöglichkeit ausschlägt. Eine große Koalition will weder die SPD noch die Union weiterführen. Schon die vergangenen vier Jahre waren nur eine Notgemeinschaft.



Ein Novum in Deutschland ist, dass die kleineren Koalitionspartner den Takt in der Regierungsbildung angeben und nicht die Partei des künftigen Kanzlers. Grüne und FDP sind als Erstes zu einer "Vor-Sondierung" verabredet, um Gemeinsamkeiten auszuloten. Beide zusammen sind rechnerisch ungefähr so stark wie der potenzielle große Koalitionspartner - im Schulterschluss womöglich sogar noch stärker. Das erfordert viel Geschick des nächsten Regierungschefs. Auf dem Weg dahin wird der fähigere Architekt eines neuen Dreierbündnisses reüssieren. Dies ist sowohl Scholz als auch Laschet zuzutrauen. Beide sind erfahrene Politiker und haben Landesregierungen geführt.



Die Angst der Wirtschaft



Diese Erfahrung verspricht auch eine gewisse Stabilität für eine neue Regierung, die besonders für die deutsche Wirtschaft und Industrie von großer Bedeutung ist. Offen hatten Wirtschaftsvertreter und Verbände vor der Bundestagswahl vor dem Schreckgespenst eines rot-grün-roten Bündnisses gewarnt. Die Wähler haben jedoch einen klaren Blick auf die Linke und die Partei abgestraft. Das von der Linken gezeichnete Bild einer schlimmen sozialen Schieflage wird von der deutschen Wählerschaft ebenso wenig geteilt, wie sie die Forderungen für schlicht nicht umsetzbar und finanzierbar hält. Dies Schreckgespenst ist gebannt. Aber ein künftiges Dreierbündnis wird labiler sein als eine Zweierkonstellation. Die Regierungsbeteiligten müssen sich regelmäßig hervortun, um öffentlich wahrgenommen zu werden, wenn sie in der Koalition nicht ausreichend punkten können. Die Stabilität eines künftigen Bündnisses wird also stark davon abhängen, ob jeder der Partner in Punkten glänzen kann, die für ihn besonders wichtig sind. Nur dann wird sich auch der Parteibasis ein Bündnis mit dem bis dahin bekämpften politischen Gegner vermitteln lassen. Je stärker die Parteiführung von der Basis getragen ist, desto geräuschloser wird es zugehen, desto effektiver kann regiert werden. Gute Erfahrungen mit einer Dreier-Regierung gibt es in den Ländern: in Rheinland-Pfalz mit der Ampel und in Schleswig-Holstein mit Jamaika.