BioNTech: Günstige Einstiegschance oder Abwärtstrendwende?

Bei BioNTech laufen derzeit die entscheidenden Studien zur Erprobung der Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren. Das Unternehmen rechnet schon im Oktober mit den Ergebnissen und würde dann sofort die Zulassung beantragen, sodass Impfungen vielleicht sogar noch in diesem Jahr möglich wären. An der Börse sieht es dagegen gar nicht so gut aus. Schließlich kommt der Aktienkurs heute mächtig unter die Räder…

Denn nach dem schwachen Wochenausklang am Freitag mit einem Minus von 5,5 Prozent, verliert der Kurs heute weiter an Boden. Das Minus von aktuell rund drei Prozent bedeutet Kurse im Bereich von 324 US-Dollar. Damit notiert BioNTech nur noch minimal über der charttechnischen Unterstützung im Bereich von 320 US-Dollar. Die nächsten Wochen versprechen also sowohl in Sachen Impfstoff für Kinder als auch an der Börse echte Hochspannung.

Fazit: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder sehen wir den Beginn langfristiger Abwärtstrends?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

