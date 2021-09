PyroGenesis erhält neues US-Patent für die Zerstörung von ozonschädigenden Substanzen

Montreal, Quebec (27. September 2021) - PyroGenesis Canada Inc. ( http://pyrogenesis.com ) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen (GHGs) entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich, heute bekannt zu geben, dass das United States Patent and Trademark Office eine Zulassungserklärung für das US-Patent Nr. 11116069 mit dem Titel „High power DC non transferred steam plasma torch system“ veröffentlicht hat. Dieses neue Patent bezieht sich auf das Hochleistungs-DC-Dampf-Plasmabrennersystem des Unternehmens, und zwar insbesondere auf eine Dampf-Plasmabrennereinheit, bei der überhitzter Dampf als Hauptgas zur Plasmabildbildung verwendet wird, wodurch eine hochreaktive Dampf-Plasma-Wolke entsteht. Das System wird dann verwendet, um ozonschädigende Substanzen zu zerstören.

Dieses leistungsstarke Dampfbrennersystem wird in der SPARC Technologie von PyroGenesis verwendet, einem patentierten Verfahren von PyroGenesis, das zur Zerstörung ozonschädigender Substanzen wie End-of-Life-(„EOL“)-Kältemittel wie FCKW, HFCKW und FKW entwickelt wurde, die ein hohes Treibhauspotenzial („GWP“) aufweisen. EOL-Kältemittel sind starke Treibhausgase mit einem GWP, das tausendfach größer sein kann als Kohlendioxid (CO2).

Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Management und die Entsorgung von FCKW-Kältemitteln die beste Strategie sind, um dem Klimawandel weltweit entgegenzuwirken. Die schnelle schrittweise Verringerung des Einsatzes von HFCKW hat das Potenzial, die Auswirkungen der globalen Erderwärmung bis 2100 um 0,5 Grad Celsius zu senken.[i] Darüber hinaus schätzt die Environmental Protection Agency, dass jedes Jahr allein in den US-amerikanischen Supermärkten ca. 25 % der Kältemittel durch Leckagen entweichen[ii], was den jährlichen Emissionen von 12,5 Millionen Pkw entspricht.[iii]

„Plasmabrenner, die Dampf als Hauptgas zur Plasmabildbildung verwenden, produzieren eine Plasma-Wolke mit einer hohen Konzentration an H+- und OH-Ionen“, sagte Pierre Carrabins, CTO und Chief Strategist von PyroGenesis. „Die Dampf-Plasma-Wolke, die reich an diesen chemisch reaktiven und hochreaktiven Ionen ist, kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden - von der Kohlevergasung bis zur Behandlung gefährlicher Abfälle. Dampf-Plasmabrenner wurden sehr erfolgreich eingesetzt, um eine schwierige chemische Umwandlung in anderen Anwendungen zu erreichen. Wir sind stolz darauf, dass wir ein Patent für den Einsatz eines Dampf-Plasmabrenners erhalten haben, um ozonschädigende Substanzen zu zerstören, da wir glauben, dass es einen riesigen ungenutzten Bedarf an einem solchen Brenner gibt.“