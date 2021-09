NEW YORK (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche entwickelt. Während die Standardwerte an der Wall Street ihre Aufwärtsbewegung der vergangenen Handelstage fortsetzten, fielen die an der Nasdaq gehandelten Technologieaktien nach der jüngsten Erholungsrally zurück. Im Fokus bleibt der Höhenflug der Ölpreise. US-Konjunkturdaten zeigten am Montag kaum Auswirkungen auf die Kurse.

Der Dow Jones Industrial überwand im frühen Handel die vielbeachtete Marke von 35 000 Punkten, kam aber wieder etwas zurück. Zuletzt notierte der Leitindex 0,42 Prozent höher bei 34 943,96 Zählern. Vor Wochenfrist war der Dow wegen der Sorgen um die Krise des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande mit 33 613 Punkten auf das tiefste Niveau seit Mitte Juni abgesackt, hatte sich dann aber davon wieder erholt.