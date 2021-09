Die chinesische Vape-Marke Geekvape erhält fünf Auszeichnungen beim Vapouround Award 2021

SHENZHEN, China, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Der führende chinesische E-Zigarettenhersteller Geekvape nahm beim Vapouround Award 2021, der in Dubai stattfand, fünf der renommiertesten Branchenauszeichnungen mit nach Hause und hob sich damit von den mehr als 300 Unternehmen weltweit ab, die an dem Wettbewerb teilnahmen, während er einmal mehr die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens in Bezug auf Produkt und Markenführung unter Beweis stellte.

Vapouround, das maßgebliche und einflussreichste Medienunternehmen in der globalen Vaping-Branche, veröffentlicht das Vapouround Magazine in Großbritannien, Europa und den USA. Das Magazin bietet umfassende Nachrichten und Informationen über die Welt des Vaporisierens und erfreut sich bei den Lesern weltweit wachsender Beliebtheit. Die Vapouround Awards, die jährlich stattfindende weltweite Veranstaltung des Zeitschriftenverlags, bei der die leistungsstärksten Vape-Marken ausgezeichnet werden, gilt als der Oscar der Branche und hat sich zur wichtigsten jährlichen Preisverleihungsgala für die Hauptakteure der Branche entwickelt.