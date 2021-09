Vicinity Motor Corp. gibt $10-Millionen-Finanzierung bekannt

Vancouver, BC - 27. September 2021 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LG) („Vicinity Motor“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, und sauberen Dieselfahrzeugen, gibt eine nicht vermittelte Finanzierung von unbesicherten Schuldverschreibungseinheit (jede eine „Einheit“) im Nennbetrag von CAD10.000.000 (das „Angebot“) bekannt. Das Unternehmen wird den Erlös als allgemeines Betriebskapital und zur Finanzierung der Vertragsanforderungen für Busaufträge, die Vicinity kürzlich erhalten hat, verwenden. Das Angebot der Einheiten unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“), und das Unternehmen erwartet, einen ersten Abschluss des Angebots in Kürze.

Jede Einheit wird zu einem Angebotspreis von CAD985,00 pro Einheit verkauft und besteht aus einer 8%igen unbesicherten Wandelschuldverschreibung des Unternehmens in Höhe von $1.000 (jeweils eine „Schuldverschreibung“), die mit Zinsen bei Fälligkeit 12 Monate ab dem Datum der Ausgabe der Schuldverschreibungen zu zahlen sind, und 40 Warrants zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein „Warrant“), die 12 Monate nach dem Datum der Ausgabe solcher Warrants verfallen. Die Schuldverschreibungen werden zur Fälligkeit in bar zurückgezahlt. Jeder Warrant wird den Inhaber dazu berechtigen, eine Stammaktie (jede eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von CAD7,50 pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 12 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots zu erwerben, vorbehaltlich einer Anpassung in bestimmten Fällen.

Die Schuldverschreibungen werden, ganz oder teilweise, nach Wahl des Inhabers lediglich im Falle eines Zahlungsverzugs (wie in den Schuldverschreibungen definiert), der für einen Zeitraum von zehn (10) Werktagen nicht behoben wird, in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis, der dem Marktpreis am Tag des Zahlungsverzugs entspricht, umgewandelt werden können. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen umwandeln, erhalten darauf aufgelaufene und unbezahlte Zinsen bis zum Datum der tatsächlichen Umwandlung.