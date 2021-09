Peking (ots/PRNewswire) - Die Freilassung von Meng Wanzhou zeigt den Versuch

Washingtons, den harten Konkurrenzkampf mit Peking nicht in einen Konflikt

ausarten zu lassen, aber sie ist weit davon entfernt, eine Wende in den

bilateralen Spannungen zu bedeuten.



"Ich bin endlich wieder zu Hause", sagte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou bei

der Landung auf dem Flughafen von Shenzhen am Samstagabend.





Nach fast drei Jahren Hausarrest in Kanada erzielten Meng und ihr Anwaltsteam amFreitag eine Einigung mit dem US-Justizministerium, die ihr die Rückkehr nachChina ermöglichte. Dieser Moment markiert das Ende einer langen juristischen undpolitischen Geschichte, die inmitten wachsender Spannungen zwischen Peking undWashington stattfand.Kurz nach dem Abschluss der Vereinbarung bestieg Meng einen Charterflug der AirChina in die südchinesische Stadt Shenzhen, wo Huawei seinen Sitz hat.Meng, 49, hat sich in Bezug auf die Betrugsvorwürfe nicht schuldig bekannt. ImRahmen der Vereinbarung wird sie in den USA nicht weiter strafrechtlich verfolgtund das Auslieferungsverfahren in Kanada wird eingestellt, so eine Erklärung vonWilliam Taylor III, einem der Anwälte, die Meng vertreten."Die Fakten haben bereits bewiesen, dass es sich um eine politische Verfolgungeines chinesischen Bürgers handelt, die darauf abzielt, chinesischeHigh-Tech-Unternehmen zu unterdrücken", sagte die Sprecherin des chinesischenAußenministeriums Hua Chunying am Samstag.Was geschah vor drei Jahren?Am 1. Dezember 2018 verhafteten die kanadischen Behörden Meng auf Ersuchen derUS-Regierung, die sie des Kabelbetrugs beschuldigte und ihre Auslieferungbeantragte. Der Vorfall ereignete sich in einer Zeit, in der dieTrump-Administration einen aggressiven Ansatz im Umgang mit China in einer Reihevon Fragen wie Handel und Technologie verfolgte.Vier Monate vor Mengs Verhaftung feuerte die US-Regierung die erste Salve gegenchinesische Hightech-Unternehmen ab, indem sie die Nutzung von Produkten vonHuawei und ZTE - zwei führenden chinesischen Anbietern vonTelekommunikationsausrüstung - durch die Bundesregierung unter Hinweis aufSicherheitsbedenken verbot. Im darauffolgenden Jahr wurde Huawei auf die EntityList des US-Handelsministeriums gesetzt, wodurch amerikanischen UnternehmenGeschäfte mit dem chinesischen Tech-Giganten untersagt wurden.Warum gerade jetzt?In den vergangenen drei Jahren war die Inhaftierung von Meng ein heikles Themazwischen Peking und Washington. Spannungen, die vor Jahren noch unvorstellbar