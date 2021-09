Führende Energieunternehmen starten 24/7 Carbon-free Energy Compact

New York (ots/PRNewswire) - Ruth Porat, Chief Financial Officer von Alphabet und Google , ruft in ihrer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen dieglobale Gemeinschaft zum Beitritt zum Compact aufFührende Energieeinkäufer, -lieferanten, Lösungsanbieter und Regierungen gabenheute den offiziellen Start des 24/7 Carbon-free Energy Compact in Partnerschaftmit Sustainable Energy for All und der UN Energy bekannt. Der Pakt stellt eineneue globale Anstrengung dar, den Übergang zu einem kohlenstofffreienStromsektor zu beschleunigen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandelsabzumildern. SEforALL und Google haben dies heute während des hochrangigenEnergiedialogs der Vereinten Nationen in New York bekannt gegeben. Zu denGründungsunterzeichnern des Pakts gehören neben Google auch die AES Corporation,Orsted, EDP, die Stadt Des Moines, Iowa, die Regierung von Island und andere.