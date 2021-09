ITE Hong Kong 2022 adressiert sich an einen großen und sicheren Quellmarkt

Es gab Fahrzeugausstellungen, eigens kreierte Stände mit 3D-Fotospots, regelmäßige Zoom-Meetings, bei denen Online-Redner mit Besuchern vor Ort interagierten, und rund 50 Seminare vor Ort, von denen einige live auf Facebook gestreamt wurden, usw.

Der Markt in Hong Kong ist groß (weltweit auf dem 12. Platz bei den Auslandsausgaben mit $26,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019) und sicher (weniger als 12100 bestätigte COVID-19-Fälle insgesamt). Außerdem ist Hongkong Teil der Greater Bay Area mit einem BIP von 1,67 Billionen US-Dollar im Jahr 2020 - vergleichbar mit Kanada, das mit einem BIP von 1,60 Billionen US-Dollar weltweit den 12. Platz innehat.

Die Online-Umfrage der ITE2021, an der sich 4.514 Besucher aus der Öffentlichkeit beteiligten, ergab einen starken Nachholbedarf an Reisen: 60 % der Befragten wollen im kommenden Jahr genauso viel oder mehr für Reisen ausgeben; über 80 % sind bereit, Mehrausgaben für die Sicherheit im Urlaub zu akzeptieren und nach Aufhebung der Beschränkungen wollen 21 % innerhalb eines Monats ins Ausland reisen und insgesamt 69 % wollen dies innerhalb von 6 Monaten tun.

So ist Hongkong ein wichtiger Quellmarkt für Länder, die ihre Grenzen wieder für ausländische Touristen öffnen. Die ITE 2022, die auch die 36. ITE (Leisure) und die 17. ITE MICE umfassen wird, ist eine zeitgemäße Plattform, die sich bewährt hat.

Wie bereits in diesem Jahr erfolgreich erprobt, bietet auch die ITE2022 internationalen Ausstellern und Werbetreibenden Dienstleistungen wie Zoom-Seminare vor oder während der ITE, um mit den Besuchern auf dem Messegelände in Kontakt zu treten; Seminare vor Ort, die live gestreamt werden können; Videoübertragungen in speziellen Seminarsitzungen; Werbetafeln oder Selbstbedienungs-Fotoecken usw. Der Veranstalter TKS erleichtert den Ausstellern außerdem die Zusammenarbeit mit den lokalen Büros oder Vertretern, so dass weniger Mitarbeiter aus dem Ausland mitreisen müssen.

Auch für die ITE2022 wird die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong einen Zuschuss für Kongresse und Ausstellungen gewähren. TKS wird diese an diejenigen Aussteller weitergeben, die bis zum 30. Dezember 2021 ihre Teilnahme bestätigen und bezahlen, und ihnen einen Rabatt von 20 % auf die Standmiete gewähren. Danach beträgt der Rabatt 10 %.

Für Details oder Anfragen: www.itehk.com