Lean Focus eröffnet ein Beratungsunternehmen für Business Transformation in Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Expansion folgt auf einen starken Anstieg derNachfrage nach Lean-Transformationsdienstleistungen im Land.Lean Focus gab heute bekannt, dass es offiziell ein neues Beratungsbüro inDeutschland eröffnet hat. Während das Unternehmen derzeit mehrere Lean-Praktikerin ganz Deutschland beschäftigt, wird das neue Büro in der Nähe von Hannoverangesiedelt sein und von Torsten Staude geleitet werden. Herr Staude, der inleitenden Funktionen bei Danaher, Komatsu, Henniges Automotive und Wilkhahntätig war, wird die Rolle des Geschäftsführers von Lean Focus Deutschlandübernehmen."Deutschland ist ein unglaublich vielversprechender Markt, insbesondere fürLean-Transformationen", sagte Damon Baker, CEO und Präsident von Lean Focus."Die Automobilindustrie erholt sich und treibt Innovationen schneller als jezuvor, auch dank der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Firmen wie Continental und Siemens sind Vorreiter in der Lean-Transformation. Lean hat dieKraft, Unternehmen aller Art zu verändern, wie so viele Branchenführer auserster Hand wissen, nicht nur in der Auto-mobil- oder Fertigungsindustrie. Undgenau das wollen wir in Deutschland tun - Unternehmen aller Art umgestalten."