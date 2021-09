SoftBank Vision Fund 2 führt $122 Mio. Series C-Finanzierung in DICE durch und Tony Fadell, der Erfinder des iPod, tritt dem Vorstand bei Nachrichtenagentur: news aktuell | 28.09.2021, 05:55 | | 13 0 | 0 28.09.2021, 05:55 | London (ots/PRNewswire) - - DICE transformiert das Ticketing mit einer mobilen

DICE, die schnell wachsende Plattform für die Entdeckung von Musik und dasTicketing von Veranstaltungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bis zu122 Millionen Dollar in einer Serie C-Finanzierung erhalten hat. Die Runde wurdevon dem neuen Investor SoftBank Vision Fund 21 angeführt. Weitere Investitionenkamen von Tony Fadells Future Shape, Blisce, dem französischen UnternehmerXavier Niel, Mirabaud Private Equity, Cassius und Evolution.2Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich DICE darauf konzentriert, dieundurchsichtige Welt des Ticketing mit seinem transparenten "Fan-first"-Modellund einer mobilen Plattform zu verbessern, die das Scalping verhindert.Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzubringen, umShows zu genießen. DICE macht es den Fans leicht, in Sekundenschnelle Ticketsfür Live-Shows und Live-Streams zu entdecken und zu kaufen. DICE bietet eineklare Preisgestaltung und Funktionen wie Rückerstattungen bei ausverkauftenKonzerten und eine beliebte Wartelistenfunktion, die eingefleischten Fans Zugangzu den beliebtesten Konzerten verschafft und sicherstellt, dass dieVeranstaltungsorte ausgelastet sind, was wiederum zu höheren Einnahmen führt.Außerdem gehen den Künstlern keine Ticketverkäufe mehr verloren, da dasUnternehmen durch seine innovative Technologie3 den Weiterverkauf von Ticketsverhindert."Wir glauben, dass die Technologie von DICE das Potenzial hat, die Zukunft derLive-Unterhaltung zu verändern", sagte Yanni Pipilis, Managing Partner beiSoftBank Investment Advisers. "Neben der Flexibilität und Sicherheit desnahtlosen Ticketing verbindet die Plattform Fans, Künstler undVeranstaltungsorte auf eine völlig neue Art und Weise... Wir freuen uns, mitDICE zusammenzuarbeiten, um außergewöhnliche Event-Erlebnisse für Fans auf derganzen Welt zu schaffen."Mit der zusätzlichen Finanzierung wird DICE das Unternehmen erheblich ausbauen,indem es die Reichweite für Künstler, Fans und Veranstaltungsorte erweitert undgleichzeitig neue Teammitglieder einstellt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302829-1&h=3026728063&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302829-1%26h%3D1604494312%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdice.fm%252Fjobs%26a%3Dhiring%2Bnew%2Bteam%2Bmembers&a=neue+Teammitglieder+einstellt) , sein

