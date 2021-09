AI/ML Innovations-Tochter Tech2Heal bereitet ihre Patientenfernüberwachungsplattform auf die Markteinführung vor

28. September 2021 / AI/ML Innovations Inc. („AIML“ oder das „Unternehmen“) (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, freut sich mitteilen zu können, dass seine Tochtergesellschaft mit Minderheitsbeteiligung, Tech2Heal SAS, derzeit ihre Plattform Alakin RPM für die Patientenfernüberwachung auf die Markteinführung im vierten Quartal dieses Jahres vorbereitet.

Die MVP-Version („Minimum Viable Platform“) von Alakin wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen. Zeitgleich werden Vorbereitungen auf die ersten Pilotstudien, die bei mehreren bedeutenden Gesundheitsdienstleistern in Europa und Südamerika durchgeführt werden sollen, getroffen.

Tech2Heal hat mit „Alakin“ eine innovative und skalierbare SaaS-Plattform („Software as a Service“) für die digitale Therapie und die Patientenfernüberwachung entwickelt, die es Krankenhäusern und klinischen Versorgungseinrichtungen ermöglicht, mühelos sogenannte „No Code“-Wertprogramme mit ihren Patienten durchzuführen. Im Kern ist Alakin eine maßgeschneiderte Full-Stack-Plattform mit einem reichhaltigen Funktionspaket, das den „Clinical Builder“ (ein zentrales Produkt-Feature, das eine nahezu unbegrenzte Konfigurierbarkeit von klinischen Patientenprotokollen ermöglicht), eingebettete Telemedizin-Tools, ein Triage-Dashboard, interaktive Kalender, vollständig skalierbare integrierte Patientenakten und vieles mehr umfasst. Zusammen bilden diese ein vielseitiges und leistungsstarkes Tool, das dem Gesundheitsdienstleister dabei hilft, wertvolle Ressourcen zu sparen, und gleichzeitig zu einem besseren Genesungserfolg für den Patienten beiträgt.

Alakin beinhaltet ein B2B-Abonnementmodell, bei dem im System des jeweiligen Gesundheitsdienstleisters eine monatliche Gebühr pro Patient vorgesehen ist. Das Modell richtet sich an medizinische Versorgungseinrichtungen, Krankenhäuser, abrechnungsfähige Versorgungsorganisationen und einzelne Arztpraxen als Hauptnutzer. Alakin bietet eine Methode zur rascheren Bereitstellung von innovativen Dienstleistungen für Pflegeteams und Patienten, die mit den neuen Vorschriften für wertorientierte Zahlungen in Märkten wie den Vereinigten Staaten, Europa und Brasilien in Einklang steht. Ein Vorteil, den Alakin seinen Nutzern bieten kann, besteht darin, dass Kliniker innerhalb weniger Stunden einen eigenen Dienstleistungskorb für die Patientenfernüberwachung und/oder digitale Therapien einrichten können, ohne dafür einen Computercode verwenden zu müssen. Darüber hinaus ist geplant, Alakin in bestimmten Märkten zu einem Tool mit einer „ergebnisorientierten“ Gebührenstruktur weiterzuentwickeln, wie dies bei einigen Gesundheitsdienstleistern in den USA der Fall ist.