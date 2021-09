Arize Element L1000 der neuesten Generation ermöglicht effizientes Wachstum im industriellen Umfang

GE Current, ein Daintree-Unternehmen, hat heute die nächste Generation des Arize Element L1000 vorgestellt, ein Deckenlicht für kommerzielle Gewächshäuser und Indoor-Farmen. Die nächste Generation umfasst drei Modelle mit erweiterten Spektraloptionen, einem hohen Photonenfluss von bis zu 2.350 μmol/s, hohen Wirkungsgraden von bis zu 3,6 µmol/J und wird voller Stolz im Herzen der Appalachen montiert.

„Wir haben uns vorgenommen, die weltweit robusteste und langlebigste Leuchte für die kommerzielle Landwirtschaft zu entwickeln. Dies verdanken wir unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von LED-Leuchten in Verbindung mit mehr als 65 Jahren hervorragender Fertigungsqualität und Skalierung in Hendersonville, North Carolina“, sagt Mike Doss, VP des Bereichs Specialty bei Current. „Wir haben die Element-Leuchte in jeder Hinsicht verbessert, von der Lichtintensität bis zur Effizienz – und jetzt wird sie mit großem Stolz in den Appalachen montiert.“