Xigem Technologies integriert Kryptowährungs- und Zahlungs-Gateway-Funktionen in seine mobile Zahlungs-App FOOi

Ein verbessertes, kryptowährungsfähiges FOOi wird die effizienteste und fortschrittlichste Technologie in einer einfach zu bedienenden Zahlungs-App einsetzen, die sowohl Händlern als auch Verbrauchern wichtige Vorteile bietet. FOOi-Händler werden in der Lage sein, Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash für ihre Geschäfte zu verwenden, zusätzlich zu traditionellen oder Fiat-Währungen wie dem US-Dollar. FOOi wird in die beliebtesten eCommerce-Plattformen integriert, sodass die Händler Zahlungen in Kryptowährungen von Kunden akzeptieren können.

FOOi-Benutzer werden in der Lage sein, ihre Gelder sofort in Kryptowährungen umzutauschen und Überweisungen zwischen verschiedenen Teilnehmern vorzunehmen, sowie FOOi zu verwenden, um Zahlungen auf einer Bezahlseite auszuführen. FOOi wird seine traditionellen Vorteile beibehalten: einfache Einrichtung, niedrige Transaktionsgebühren, vollständige Transparenz und Datenschutz für Kunden.

„Der Markt für Zahlungs-Gateways für Kryptowährungen befindet sich in einer Phase des schnellen Wachstums, und im Feedback von potenziellen FOOi-Händlern werden wir immer wieder aufgefordert, diese Verbesserungen zu priorisieren“, sagte der Chief Technology Officer von Xigem, Anton Tikhomirov. „Wir planen, auf den bereits vorhandenen Stärken von FOOi aufzubauen, um eine differenzierte Zahlungs-App auf den Markt bringen zu können, die die sich entwickelnden Bedürfnisse von Verbrauchern und Unternehmen erfüllen kann.“

Das Unternehmen plant, FOOi als Zahlungs-Gateway in alle Xigem-Produkte zu integrieren, um die Nutzerakzeptanz zu erhöhen. Es ist zu erwarten, dass die zusätzliche Funktionalität nach der Installation eine neue Kategorie von Händlern und damit auch deren Kunden anziehen wird. Die FOOi Bluetooth Beacon-Technologie wird auch erweitert, um Überweisungen von Kryptowährungen zu ermöglichen, wenn sich ein anderer FOOi-Nutzer in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.