Aufstrebender Marktführer im Bereich psychischer Behandlungen kennt kein Halten! Massive Expansion bei gewinnbringende Kliniken und margenstarke Dienstleistungen!

Fortschritt lässt sich nicht aufhalten! Ketamine One, die Geheimwaffe in der Psychedelika-Behandlung!

NEUER BIG PLAYER im Psychedelika-Sektor: Innovatives Unternehmen, das sich auf die ketaminunterstützte Therapie und psychedelische Arzneimittel konzentriert

Das Beste aus zwei Welten: Betreiber von derzeit 16 umsatzgenerierenden Kliniken und margenstarke Dienstleistungen der Zukunft mit Hilfe der 100%-igen Tochter KGK Science

Die nächsten Erweiterungspartnerschaften in Kanada und den USA wurden bereits abgeschlossen

Liebe Leserinnen und Leser,

das Unternehmen Ketamine One Capital (WKN A3CRYC) fokussiert sich auf die Erforschung und Einsatz von Ketamin und bietet in eigenen Klinken ketaminunterstützte Therapien zur Behandlung von psychischen Erkrankungen an.

Für unser Redaktionsteam gehört Ketamine One zu den aussichtsreichsten Unternehmen mit Fokus auf die Erforschung und den therapeutischen Einsatz von psychedelischen Substanzen. Heute beleuchten wir die drei bahnbrechenden neuen Pressemeldungen.

Die Zukunft der psychischen Gesundheit ist gekommen

Mit diesem lukrativen Investment sind Sie ganz vorne mit dabei!

Ketamine One Capital (WKN A3CRYC) wird der nächste BIG Player im Psychedelika-Sektor!

Das Unternehmen setzt auf Ketamin-unterstützte Therapien und psychedelische Arzneimittel. Die Unternehmensvision ist es, in Nordamerika Marktführer im Bereich der psychischen Gesundheit zu werden.

Das Unternehmen betreibt eine wachsende Anzahl von eigenen Gesundheitskliniken (zurzeit 16 Kliniken), die Patienten den Zugang zu pflanzlichen Arzneimitteln, Psychedelika und anderen Formen der psychischen Gesundheitspflege erleichtern.

Außerdem bietet Ketamine One Capital (WKN A3CRYC) über die 100%ige Tochter KGK Science CRO-Dienstleistungen (Auftragsforschung / Unterstützung bei klinischen Studien) für eigene Studien und externe Unternehmen an.

3 aufstrebende Geschäftsbereiche bilden das Fundament für Erfolg:

Eigene Kliniken und klinische Betreuung

Wearables & Technologie

Auftragsforschung (CRO-Dienstleistungen)

Heute möchten wir Ihnen den Bereich rund um die unternehmenseigenen Kliniken und die darin stattfindende klinische Betreuung etwas näher bringen, denn Ketamine One Capital hat sich zum Ziel gesetzt, ein führendes Unternehmen im Bereich der klinischen Angebote für ketaminunterstützte Behandlungen in ganz Nordamerika zu werden!

Dazu hat das Unternehmen bisher 16 Kliniken in ganz Nordamerika erworben und Absichtserklärungen für weitere 3 Kliniken unterzeichnet. Ketamine One ist unermüdlich dabei, die entscheidende Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um bahnbrechende und lebensverändernde Behandlungen für mentales Wohlbefinden durch bestehende Kliniken, erfahrene Fachleute und fortschrittliche Technologie anzubieten.

Bis zum 1. Halbjahr 2022 soll die bereits gestartete starke Expansion fortgeführt werden und auf bis zu 30 Kliniken anwachsen.

Ein neues Zeitalter beginnt: Massive Expansion erfolgreich gestartet

Im Zuge der besseren Entwicklung zu einem multidisziplinären Unternehmen innerhalb von Ketamine One wurde die 100%ige Tochtergesellschaft Integrated Rehab and Performance Ltd neu in IRP Health umbenannt! Die Umbenennung in IRP Health ist ein großer Meilenstein für dieses Unternehmen, da man sich darauf vorbereitet, die Präsenz in ganz Kanada und möglicherweise darüber hinaus, auszubauen.

IRP hat bereits über 10.000 Behandlungen für ehemalige oder aktuelle Angehörige der kanadischen Streitkräfte und der Royal Canadian Mounted Police sowie für Ersthelfer wie Feuerwehrleute, Polizeibeamte, Sanitäter und Rettungssanitäter erfolgreich durchgeführt.

Als Kanadas einzige physische Rehabilitationsklinik, die sich ausschließlich mit der Behandlung von Veteranen und Ersthelfern befasst, spielt das IRP eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Behandlungsprogramme und verzeichnet eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an psychischen und physischen Gesundheitsdiensten für Kanadas Ersthelfer, und Ketamine One wird sich bemühen, durch die Erweiterung der IRP-Standorte und -Dienstleistungen weiterhin führend bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Behandlungen zu sein.

Zeitgleich wurde in der Pressemitteilung vom 30. August 2021 (LINK zur Pressemitteilung) der Ausbau weiterer Kliniken in Kanada verkündet. Insgesamt 4 neuen, auf Veteranen ausgerichtete, multidisziplinäre Kliniken im Comox Valley, in Ottawa, Halifax und Surrey werden zurzeit vorbereitet und können schon bald mit der Patientenbehandlung beginnen.

Quelle: scholarlyoa.com

So soll der Standort im Comox Valley bereits am 6. September 2021 seine Programme aufnehmen, und der Standort in Ottawa wird voraussichtlich ebenfalls im September eröffnet werden. Die Zentren in Halifax und Surrey brauchen noch etwas länger und werden voraussichtlich bis Ende Dezember die Türen öffnen.

Ketamine One und IRP haben Standorte mit einer hohen Konzentration von Veteranen und Gemeinden mit Verbindungen zum Militär ermittelt.

Die Klinik in Ottawa befindet sich in einem Gebiet mit über 9.000 Veteranen

Das Comox Valley ist eines der beliebtesten Ruhestandsziele für Militärveteranen in Kanada

In der Region Halifax leben derzeit mehr als 14 000 Veteranen in der Region

Die Einrichtung in Surrey wird mit der Neuroplastizitätsklinik im Innovationszentrum im Gesundheits- und Technologieviertel verbunden sein

Für Steven Inglefield, Gründer und CEO von IRP, ist dies der nächste Schritt zu einer großen Erfolgsgeschichte:

"Die Umbenennung in IRP Health ist ein großer Meilenstein für dieses Unternehmen, da wir uns darauf vorbereiten, unsere Präsenz in ganz Kanada und möglicherweise darüber hinaus zu erweitern. Ich freue mich darauf, unsere patientenindividuellen Behandlungspläne und innovativen technologischen Hilfsmittel unter Einbeziehung digitaler Therapeutika an noch mehr Orte zu bringen, während wir weiterhin dazu beitragen, mehr Veteranen und Ersthelfer in diesen schwierigen Zeiten zu heilen.“

Der Bedarf ist da und Ketamine One setzt es um, laut Adam Deffett, Interim-CEO von Ketamine One:

"Wir sehen aus erster Hand, wie groß der Bedarf an mehr physischen und psychischen Gesundheitsdiensten für Veteranen und Ersthelfer in Kanada ist. Ketamine One setzt sich dafür ein, innovative Behandlungsmethoden verfügbar zu machen und die Gesundheit von Veteranen als grundlegenden Aspekt in unser Netzwerk aufzunehmen. Wir haben festgestellt, dass IRP über ein einzigartiges und skalierbares Modell verfügt, das unsere anderen Kliniken ergänzt und uns in die Lage versetzt, eine führende Position bei der Förderung der Gesundheit von Militärangehörigen, First Respondern und Veteranen einzunehmen. Das Team von Ketamine One freut sich darauf, unsere Standorte und Behandlungsprogramme sowohl in Kanada als auch in den USA auszubauen."

Unglaubliche Expansionsgeschwindigkeit auch in den USA

Angebot an Kliniken für potenzielle Patienten in den Vereinigten Staaten wird sofort erweitert! Am 8. September verkündete Ketamine One die nächste Unterzeichnung einer unverbindliche Absichtserklärung (LOI) zum Abschluss einer arrangierten Partnerschaft, dieses Mal mit Illumma LLC in Texas (LINK zur Pressemitteilung)

https://www.illumma.com/

Mit Kliniken in Austin und Bee Cave, Texas, ist Illumma eine führende Ketamin-Infusionspraxis, die Menschen mit psychischen Problemen, Stimmungsstörungen und chronischen Schmerzen behandelt. Im Rahmen des geplanten Abkommens würden die beiden Standorte von Illumma gemeinsam mit dem bestehenden Netzwerk von Kliniken des Unternehmens in ganz Nordamerika unterstützt, wodurch das Profil der innovativen Plattform von Ketamine One für psychische Gesundheit und der Ansatz für die Patientenversorgung in den Vereinigten Staaten erhöht würde.

Auf der unternehmenseigenen Homepage bietet das Unternehmen sehr anschauliche Videos über die praktizierte Behandlungsform mit Ketamin an:

https://sa1s3.patientpop.com/assets/docs/275440.mp4

Beide Unternehmen sehen den Zusammenschluss als weiteren Schritt in eine noch erfolgreichere Behandlung von ihren Patienten an!

Dr. Ken Adolph, Gründer von Illumma, dazu:

"Ein afrikanisches Sprichwort besagt: 'Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam', und wir glauben, dass dies nur der erste Schritt auf dem langen Weg unserer gemeinsamen Mission ist, die Menschheit zu heilen"

Expansion mit Vollgas! Adam Deffett, Interim-CEO von Ketamine One, ist voll auf Wachstum getrimmt:

"Wir freuen uns darauf, diese Vereinbarung mit Illumma abzuschließen und unser Angebot an Kliniken für potenzielle Patienten in den Vereinigten Staaten deutlich zu erweitern. Die Ketamin-Infusionstherapien von Illumma verschaffen den Texanern, die sich verloren fühlen oder mit chronischen Krankheiten und Schmerzen zu kämpfen haben, wichtige Erleichterung und geben ihnen Hoffnung. Unter der Leitung von Dr. Ken Adolph haben die beiden bestehenden Illumma-Kliniken durch die Anwendung innovativer Ketamin-Infusionstherapien, wie sie im klinischen Netzwerk von Ketamine One angeboten werden, bereits zur Verbesserung der psychischen Gesundheit ihrer Patienten beigetragen. Wir gehen davon aus, dass diese Vereinbarung weitere Partnerschaften oder sogar Übernahmen nach sich ziehen und weitere Expansionsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten eröffnen wird.“

Externe Unterstützung von absoluten Profis!

Um ein umfassendes multidisziplinäres Konzept für die psychische Gesundheit von Veteranen, Ersthelfern und all jenen, die unter psychischen Problemen leiden, anbieten zu können werden wirklich alle Kräfte gebündelt! Alles zum Wohle der Patienten!

Aus diesem Grund verkündete Ketamine One per Pressemitteilung (LINK zur Pressemitteilung) den Abschluss einer Vereinbarung mit der Psychology & Counselling Services Group (PCSG) über die Bereitstellung diverser Dienstleistungen. Darunter zählen zum Beispiel:

Psychologische Dienstleistungen,

Therapeutische Dienstleistungen,

Diätische Dienstleistungen und

Viele weitere Dienstleistungen

für die Tochtergesellschaft von Ketamine One, IRP Health Ltd. , bereits ab Oktober 2021.

Das Team von PCSG, das seit 2006 tätig ist, besteht aus mehr als 35 Fachleuten für psychische Gesundheit und hat im Rahmen seiner etablierten Programme, darunter kognitive Verhaltenstherapie, dialektische Verhaltenstherapie, emotionsfokussierte Therapie, Gruppentherapie zur Schmerzbewältigung und psychische Gesundheitstherapie für Hochleistung und Sport, mehr als 11.000 Patienten behandelt. PCSG bietet Einzelpsychotherapie, Paar-/Familientherapie, psychologische und berufliche Bewertungen sowie psychoedukative Bewertungen und Interventionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Diese Zusammenarbeit wird es IRP Health ermöglichen, seine bereits umfassenden Rehabilitationsprogramme zu erweitern und den Grundstein für deren Strategie zu legen, in ganz Ontario psychische Gesundheitsdienste für Veteranen und First Responder anzubieten.

Mega-Alleinstellungsmerkmal: Dieses Biotechunternehmen mit Fokus auf psychedelische Medikamentenkandidaten (z.B. Ketamin) besitzt 16 eigene Klinken in Nordamerika und ein wertvolles Auftragsforschungsinstitut (CRO)!

Investoren-Highlights auf einen Blick:

Ketamine One Capital (WKN A3CRYC) ist ein Konsolidierer medizinischer Kliniken und aufstrebender Marktführer im Bereich psychischer Behandlungen.

Der Markt für die Behandlung von Angstzuständen und Depressionen ist gigantisch und liegt in den USA allein bei 238 Milliarden USD.

Ketamine One kann der nächste BIG Player im Psychedelika-Sektor werden. Es ist eines der wenigen, aber führenden Unternehmen weltweit, das sich auf Ketamin-unterstützte Therapien und psychedelische Arzneimittel konzentriert.

Das Beste aus zwei Welten mit multiplen Einnahmefeldern: Gewinnbringende Kliniken (zurzeit 16) und margenstarke Dienstleistungen der Zukunft mit Hilfe der 100%-igen Tochter KGK Science.

KGK Science bietet seit über 22 Jahren bietet hochwertige klinische Forschungsstudien und fachkundige regulatorische Unterstützung für die Nutrazeutika-, Cannabis- und Hanfindustrie.

Entwicklung digitaler Therapeutika und tragbarer Technologien zur Erfassung wichtiger Informationen für psychedelische Therapien.

Setzen Sie auf eines der führenden Unternehmen im Psychedelika-Sektor!

Name: KETAMINE ONE CAPITAL LIMITED WKN: A3CRYC ISIN: CA4925531028 Börsenkürzel Deutschland: MY00 Börsenkürzel Kanada (NEO): MEDI Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,835 € (Frankfurt)



