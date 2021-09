Golding betritt Impact-Markt mit globalem 300-Millionen-Private-Equity-Fond

- Kern der Anlagestrategie sind ökologische und soziale Impact-Ziele

- Investmentfokus auf Europa, Nordamerika und Emerging Markets

- Schwerpunkt bilden Investitionen in erneuerbare Energien, Ressourceneffizienzen, nachhaltige Agrartechnologien und Finanzdienstleistungen

- Geplante Zielrendite von 12 bis 14 Prozent Netto-IRR

München, 28. September 2021 - Golding Capital Partners treibt den strategischen Ausbau der eigenen Impact-Sparte voran und startet seinen ersten institutionellen Impact-Dachfonds. Mit dem "Golding Impact 2021" verfolgt der Münchner Asset-Manager eine global ausgerichtete Private-Equity-Impact-Anlagestrategie mit ehrgeizigen und konkret messbaren ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen, die eng miteinander verbunden sind. Im Fokus des neuen Fonds stehen Unternehmen in Europa, Nordamerika und Emerging Markets mit transformativen Geschäftsmodellen in den Bereichen erneuerbare Energien und Ressourceneffizienzen (35 Prozent), nachhaltige Agrartechnologie (35 Prozent) sowie Finanzdienstleistungen und weitere nachhaltige Sektoren (30 Prozent). Golding prognostiziert eine Netto-IRR von 12 bis 14 Prozent und plant ein Fondsvolumen von 300 Millionen Euro. Den neuen Impact-Fonds klassifiziert der Münchner Asset-Manager gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zunächst konservativ nach Artikel 8+ ("light green plus"), strebt aber langfristig eine Einordnung als Artikel-9-Fonds ("dark green") an.

"Impact-Investing ist nicht nur die Zukunft, sondern bietet bereits heute enorme Möglichkeiten für institutionelle Investoren. Unsere Investitionsentscheidungen können reale, nachhaltige Veränderungen in einem globalen Transformationsprozess bewirken und dabei gleichzeitig enorme Werte schöpfen und so auskömmliche Renditen erwirtschaften. Dabei ist der Zugang zu den besten Zielfondspartnern bei gleichzeitiger Diversifizierung die größte Herausforderung. Wir glauben, dass wir auf Grundlage unseres langjährigen Impact-Track-Records gemeinsam mit unseren Investoren einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Entwicklungsziele der Vereinten Nationen leisten können", kommentiert Dr. Andreas Nilsson, Managing Director und Head of Impact bei Golding.