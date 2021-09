TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL-Beteiligung Montano forciert Wachstum durch Partnerschaft mit Carlyle im Bereich Logistikimmobilien

Carlyle beauftragt Montano mit dem Asset Management eines bestehenden Portfolios von

12 Logistikimmobilien in Deutschland

12 Logistikimmobilien in Deutschland Partnerschaft sieht Portfolioausbau auf bis zu 500 Mio. Euro vor

Montano stärkt Position in der Assetklasse Logistik

Die Montano Real Estate GmbH, an der die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) mit 50 Prozent beteiligt ist, geht mit dem globalen Investmentmanager Carlyle eine Partnerschaft für Investitionen in stadtnahe Logistikimmobilien in Deutschland ein.

Dabei übernimmt Montano zum einen das Asset Management des aus zwölf Logistikimmobilien zusammengesetzten Bestandsportfolios in Deutschland. Zum anderen ist Montano für die Erweiterung des deutschen Logistik-Portfolios durch die Akquisition neuer Logistikliegenschaften betraut. Der Wert des Portfolios soll auf bis zu 500 Mio. Euro aufgebaut und damit mehr als verdoppelt werden. Montano baut damit ihr Geschäft in der Asset Klasse Logistikimmobilien in Deutschland erheblich aus und stärkt ihre Position in einem der etabliertesten und attraktivsten Logistikmärkte Europas.

Im Fokus der Partnerschaft stehen Distributionsobjekte in erstklassigen stadtnahen Lagen. Alle bestehenden Immobilienobjekte wurden von Carlyle über den paneuropäischen Immobilienfonds Carlyle Europe Realty (CER) erworben.

"Die Partnerschaft mit Carlyle bei Logistikimmobilien in Deutschland ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Montano. Der weitere Ausbau der Assetklasse Logistik unterstreicht das hohe Potential unserer Montano-Beteiligung und bestätigt damit die Investmentstrategie der TTL", erläutert Theo Reichert, CEO der TTL AG.