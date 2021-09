Technologieaktie mit Dividendenpower: Was man über die Ausschüttung von Texas Instruments wissen sollte!

Aber man kann natürlich auch in anderen Segmenten fündig werden. Beispielsweise auch im Technologiesektor. Einige Konzerne haben sich hier mittlerweile zu sehr soliden Ausschüttern gemausert. Auch wenn man dies vielleicht auf den ersten Blick nicht immer gleich erkennen mag. Aber es kann sich lohnen, in dieser Angelegenheit einmal etwas genauer hinzuschauen. Denn dann lassen sich auch aus diesem Bereich sehr interessante Werte herausfiltern.

So wie die Aktie des amerikanischen Halbleiterproduzenten Texas Instruments (WKN: 852654). Meiner Meinung kann man dem Unternehmen mit Sitz in Dallas mit ruhigem Gewissen den Titel „solider Dividendenwert“ verleihen. Schauen wir uns also einmal an, was der Konzern in Sachen Ausschüttung so zu bieten hat.

Überzeugende Tech-Dividende

Wer sein Dividendendepot noch mit einer Technologieaktie bereichern möchte, der könnte sich mit den Papieren von Texas Instruments wahrscheinlich schnell anfreunden. Der Halbleiterhersteller muss sich nämlich hinter anderen Dividendenwerten ganz sicher nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Betrachtet man sich die Dividendenhistorie des Konzerns, kann man nämlich interessante Dinge feststellen.

Bereits im Jahr 1962 schüttete Texas Instruments die erste Dividende an seine Aktionäre aus. Und bis heute konnten sich die Investoren in jedem weiteren Jahr über eine Ausschüttung freuen. Doch nicht nur das. Der Konzern hebt die Gewinnbeteiligung nun schon seit 17 Jahren auch kontinuierlich an. Und zwar in einer für einen Technologiekonzern recht atemberaubenden Geschwindigkeit.

Im Zeitraum von 2004 bis 2020 erhöhte Texas Instruments seine Dividende jedes Jahr um durchschnittlich 26,30 %. Die letzte Anhebung gab es im November letzten Jahres. Hier stieg die Quartalsausschüttung um 13 % auf 1,02 US-Dollar je Aktie an. Die Investoren können sich also aktuell über eine Gesamtjahresdividende von 4,08 US-Dollar je Anteilsschein freuen. Doch diese könnte ja eventuell bald noch weiter ansteigen. Nämlich wenn der Konzern auch in diesem November seine Dividende erneut anheben sollte.